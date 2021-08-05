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Омские полицейские вели розыск подозреваемого в убийстве семьи в Хакасии

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Омская полиция вела розыск Федора Панова, который по освобождении из тюрьмы должен был находиться под административным надзором, теперь он подозревается в убийстве семьи из пяти человек в Хакасии. Об этом 5 августа сообщили в пресс-службе УМВД по Омской области.

«Некая халатность»: в Хакасии бывший заключенный убил семью из пяти человек
Обезвредить его помогли местные жители

«В ходе мониторинга сети интернет выявлена информация о том, что подозреваемый в совершении особо тяжкого преступления на территории Республики Хакасия должен был находиться под административным надзором на территории Омской области. Данная информация была проверена», — говорится в сообщении.

После освобождения мужчины из мест лишения свободы в феврале текущего года суд установил для него административный надзор сроком на три года. Однако в полицию для учета он не являлся, и тогда полицейские начали его искать.

Выяснилось, что по указанному им адресу в городе Омске он никогда не проживал, родственников и знакомых не имел. Мужчину не нашли.

5 августа в частном доме в селе Джирим Ширинского района Хакасии были обнаружены тела хозяйки дома, ее супруга, сына, малолетней внучки, брата супруга с колото-резаными ранениями. Когда местные жители и участковый задержали подозреваемого в этом деянии жителя Ширинского района 1985 года рождения, обнаружилось, что он является тем самым разыскиваемым омской полицией беглецом, ранее судимым за особо тяжкие преступления.

В УМВД по Омской области проводится служебная проверка, которая оценит действия правоохранителей, которые занимались установлением местонахождения ранее судимого гражданина. «В случае установления вины сотрудников они будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством РФ», — подчеркнули в омском УМВД.

Об убийстве семьи из пяти человек стало известно ранее в этот день. На территории домовладения в Джириме были обнаружены тела хозяйки дома, ее супруга, сына, малолетней внучки и брата мужа без признаков жизни.

По признакам преступления, предусмотренного п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц и малолетнего, находящегося заведомо для виновного в беспомощном состоянии»), было возбуждено уголовное дело.

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