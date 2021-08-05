Зеленский уверен, что Россия будет сожалеть из-за решений по Крыму

Россия в будущем еще будет сожалеть о своих решениях по Крыму. Такое мнение высказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью, которое дал на русском языке украинскому телеканалу «Дом», оно опубликовано 5 августа.

«Извините меня за такие словосочетания, но российская история будет еще оплакивать свои же шаги и решения по поводу Крыма», — сказал Зеленский.

Он объяснил, что говорит сейчас только о Крыме, а не о Донбассе, так как он был «первой спичкой», из-за которой два народа теперь «не так друг к другу относятся».

Вместе с этим Зеленский считает неправдой, что все русские ненавидят украинцев. По его словам, есть те, кто поддерживает единую Украину, и им стыдно за ситуацию с Крымом.

Ранее, 3 августа, украинский лидер заявлял, что возвращение Крыма в состав Украины является вопросом времени. Зеленский убежден, что украинцы ценят полуостров больше, чем россияне. По его мнению, для российских граждан Крым и Донбасс — это чужая территория.

Зампредседателя комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов на это ответил, что Крым с екатерининских времен исторически был частью России, а «мечтания» президента Зеленского на этот счет — это его личные переживания.

О том, что Киев рано или поздно дождется возвращения Крыма в состав Украины, заявил 2 августа и министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба. Кроме того, он пригрозил России «камнями с неба».

20 июля бывший президент Украины Петр Порошенко пообещал вернуть Крым «домой», преодолев «агрессора» в лице России, за год. Обратившись ко «всем украинским мусульманам» для поздравления их с Курбан-байрамом (праздником окончания хаджа), он выразил надежду, что через год мусульманский праздник на полуострове будут отмечать уже в составе Украины.

Крым вернулся в состав России по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в соответствии с международным правом. Между тем Киев считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.