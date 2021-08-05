Прямой эфир
Спорт
Месси покинул футбольный клуб «Барселона»
Общество
Путин подписал указ об освобождении от должности первого замглавы Минюста
Общество
Две авиабомбы времен войны нашли в Севастополе
Мир
Зеленский заявил о неспособности самостоятельно обеспечить мир в Донбассе
Мир
РФ заинтересована в скорейшем возобновлении переговоров по иранской ядерной сделке
Общество
СК проверит информацию о смерти ветерана в Уфе после отказа в госпитализации
Общество
Дело возбудили в Тверской области о нарушении прав 2 тыс. семей на пособия
Мир
На польско-белорусской границе задержали крупнейшую группу мигрантов
Туризм
Власти Кубани рассказали о загруженности отелей на 80%

Зеленский уверен, что Россия будет сожалеть из-за решений по Крыму

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия в будущем еще будет сожалеть о своих решениях по Крыму. Такое мнение высказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью, которое дал на русском языке украинскому телеканалу «Дом», оно опубликовано 5 августа.

Крымский рост: как Россия продолжит развивать полуостров
В годовщину воссоединения Крыма с РФ Путин рассказал о поддержке полуострова и вызвал Байдена на прямой диалог

«Извините меня за такие словосочетания, но российская история будет еще оплакивать свои же шаги и решения по поводу Крыма», — сказал Зеленский.

Он объяснил, что говорит сейчас только о Крыме, а не о Донбассе, так как он был «первой спичкой», из-за которой два народа теперь «не так друг к другу относятся».

Вместе с этим Зеленский считает неправдой, что все русские ненавидят украинцев. По его словам, есть те, кто поддерживает единую Украину, и им стыдно за ситуацию с Крымом.

Ранее, 3 августа, украинский лидер заявлял, что возвращение Крыма в состав Украины является вопросом времени. Зеленский убежден, что украинцы ценят полуостров больше, чем россияне. По его мнению, для российских граждан Крым и Донбасс — это чужая территория.

Зампредседателя комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов на это ответил, что Крым с екатерининских времен исторически был частью России, а «мечтания» президента Зеленского на этот счет — это его личные переживания.

О том, что Киев рано или поздно дождется возвращения Крыма в состав Украины, заявил 2 августа и министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба. Кроме того, он пригрозил России «камнями с неба».

20 июля бывший президент Украины Петр Порошенко пообещал вернуть Крым «домой», преодолев «агрессора» в лице России, за год. Обратившись ко «всем украинским мусульманам» для поздравления их с Курбан-байрамом (праздником окончания хаджа), он выразил надежду, что через год мусульманский праздник на полуострове будут отмечать уже в составе Украины.

Крым вернулся в состав России по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в соответствии с международным правом. Между тем Киев считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021