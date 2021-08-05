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Зеленский заявил о неспособности самостоятельно обеспечить мир в Донбассе

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что прекращение войны в Донбассе якобы на 90% зависит от одного человека, намекнув на российского лидера Владимира Путина. Такое мнение он высказал в четверг, 5 августа.

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По словам Зеленского, он очень хочет наступления мира в регионе и делает всё для этого, однако не всё зависит от него.

«Я сегодня считаю и абсолютно этого не скрываю — и президент Российской Федерации знает мое мнение — сегодня 90% успеха в вопросе возвращения Донбасса, мира в Украине, в деоккупации наших территорий зависит от одного человека», — заявил он в интервью телеканалу «Дом».

Украина, как добавил Зеленский, не забывает о жителях Донбасса и не оставит их в будущем. Также он выразил уверенность, что текущее положение некоторых районов Донецкой и Луганской областей является временным.

Ранее в четверг президент Украины призвал жителей Донбасса, считающих себя русскими, уезжать в Россию. По его словам, такие люди совершают большую ошибку, оставаясь жить в регионе. В то же время, по словам украинского лидера, жители Донбасса, считающие себя украинцами, не должны покидать его территорию.

На заявление Зеленского отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее мнению, вместо того чтобы объединять Украину и ее многонациональный народ, Зеленский кидает в людей камень раздора.

В свою очередь, первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с «Известиями» отметил, что людям, считающим себя русскими и проживающим в других странах, никто не имеет права указывать, где им жить и чем им заниматься, если они не осуществляют противоправную деятельность, не связанную, например, с преступным миром.

Киев с 2014 года проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы его урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах — с участием России, Украины, Франции, Германии.

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