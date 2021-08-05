Власти Липецка планируют изъять у дачников 1 тыс. га земли под новое жилье

Администрация Липецка планирует включить в зону жилой застройки 1 тыс. га территорий, на которых сейчас находятся дачи, гаражные кооперативы и ИЖС. Вопрос обсудили в ходе заседания градостроительного совета при участии мэра Евгении Уваркиной.

Как сообщает городская мэрия, сейчас идет разработка нового генплана города. Согласно проекту, в зону жилой застройки предлагается включить садоводческие товарищества и гаражные кооперативы. Общая площадь составит 1 тыс. га, пишет ИА «Абирег».

Такой вариант возможен при условии согласия 2/3 собственников. «Важно проработать вопрос с собственниками данных участков, провести с ними встречи», отметили в мэрии.

Глава города Евгения Уваркина также подчеркнула, что все решения будут приниматься исключительно с учетом мнения местных жителей. Кроме того, она заявила о необходимости продумать архитектурных облик возможных будущих застроенных территорий.

По данным ИА «Абирег», в первом полугодии 2021-го в Липецкой области построили более 4 тыс. новых квартир. Более трети из них расположены в областном центре.