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Упустивших подозреваемого в убийстве семьи в Хакасии полицейских ждет проверка

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Полицейских, которые не осуществили надлежащего надзора за Федором Пановым, подозреваемым в убийстве семьи в селе Джирим Ширинского района, ожидает проверка. Об этом в четверг, 5 августа, сообщил источник телеканала РЕН ТВ.

«Некая халатность»: в Хакасии бывший заключенный убил семью из пяти человек
Обезвредить его помогли местные жители

«В рамках уже возбужденного уголовного дела будет дана правовая оценка не только действиям самого убийцы, но и сопутствующим совершению преступления обстоятельствам, в том числе действиям или бездействую должностных лиц», — рассказал он.

Об убийстве семьи из пяти человек стало известно ранее в этот день. По сообщениям, тела хозяйки дома, ее супруга, сына, малолетней внучки и брата мужа без признаков жизни обнаружили на территории домовладения в Джириме. Панов, отбывавший наказание за совершенную ранее расправу над двумя женщинами, был задержан.

По признакам преступления, предусмотренного пп. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц и малолетнего, находящегося заведомо для виновного в беспомощном состоянии»), было возбуждено уголовное дело.

Ранее в четверг в УМВД по Омской области, комментируя отсутствие надзора за Пановым, который вышел из тюрьмы в феврале 2021 года, отметили, что, согласно решению суда, за мужчиной был установлен административный надзор на три года и ряд административных ограничений.

Отмечалось, что после освобождения бывший заключенный не встал на учет в органах внутренних дел. Тогда стражи порядка направились по указанному мужчиной адресу его места жительства, однако выяснилось, что там он никогда не проживал. Установить его фактическое местонахождение не удалось.

Между тем родственница убитой семьи рассказала РЕН ТВ, что она ранее не была знакома с Пановым. Однако она подтвердила то, что он встречался с дочерью убитых Мариной. По ее словам, после расправы Панов позвонил Марине, которой в тот момент не было в доме, и сказал, что убил ее семью.

Еще одна жительница Джирима между тем заявила, что местное население боялось Федора Панова.

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