Зеленский упрекнул бывшие власти Украины в ненависти к стране

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что люди, которые ранее управляли страной, ненавидели ее. Об этом он заявил в большом интервью на русском языке украинскому телеканалу «Дом», опубликованном 5 августа.

«Просто люди, которые управляли страной, — они ее ненавидели. Я на полном серьезе. Я считаю, что они ненавидели Украину. Вот как ты ничего не делаешь, дороги не строишь, деревья не сажаешь — ты не хочешь этого. Ты ненавидишь эту страну», — сказал Зеленский.

По его мнению, предыдущие киевские власти «созданы для другой страны». Зеленский считает, что бывшие руководители родились на Украине, однако «сердцем не оттуда».

Про себя же Зеленский сказал, что делает всё возможное для завершения конфликта в Донбассе, но уточнил, что в этом вопросе не всё от него зависит.

Ранее в этот же день Зеленский призвал жителей Донбасса, считающих себя русскими, уезжать в Россию. По его словам, такие люди совершают большую ошибку, оставаясь жить в регионе. В то же время, по словам украинского лидера, жители Донбасса, считающие себя украинцами, не должны покидать его территорию.

На заявление украинского лидера отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее мнению, вместо того чтобы объединять Украину и ее многонациональный народ, Зеленский кидает в людей камень раздора.

В Донецкой народной республике (ДНР) слова Зеленского назвали проявлением этноцида, свидетельствующим о незнании истории украинским лидером. Депутат народного совета республики Мирослав Руденко заявил, что Донбасс — это исторически русская земля.

Киев с 2014 года проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы его урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах — с участием России, Украины, Франции, Германии.