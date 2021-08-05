Более 10 км дорог построят в Кронштадте до 2025 года

В ближайшие четыре года в городе Кронштадте (Санкт-Петербург) планируется построить 10,5 км новых дорог. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Всего планируется построить семь новых дорожных объектов. Они включены в проект по созданию военно-исторического комплекса «Остров фортов» и парка «Патриот», уточняет телеканал «78».

«Наша обязанность — построить новые дороги, сделать дополнительные въезды в историческую часть города и обеспечить достойную и современную транспортную связь Кронштадта с Петербургом», — приводит телеканал слова губернатора Александра Беглова.

Строительство дорог предусмотрено программой модернизации транспортной городской инфраструктуры. На работы в Кронштадте предусмотрены 8 млрд рублей. Большая часть средств в размере 4,9 млрд рублей будет направлена из бюджета Петербурга.