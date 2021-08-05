Новые остановочные павильоны появятся на улице Зегеля в Липецке

Управление главного смотрителя в Липецке объявило электронный аукцион на поставку и монтаж остановочных павильонов, которые хотят установить до начала сентября на улице Зегеля в рамках ее реконструкции. Три остановки оценили в 2,3 млн рублей.

Внешний вид павильонов должен соответствовать эскизу, согласованному с главным архитектором Липецка. Каждый павильон должен представлять собой антрацитово-серый каркас с прозрачными стенками. Для ожидающих транспорт липчан предусмотрены металлические скамейки со спинкой из деревянного бруса, информирует GOROD48.

В середине июля первый вице-мэр Липецка Константин Востриков на брифинге для СМИ заявил, что мэрия собирается расторгнуть муниципальный контракт с ООО «Строймастер», так как за две недели подрядчик не успеет завершить работы на улице Зегеля. Власти объявят новые торги. И новый подрядчик выполнит работы в октябре. Но движение транспорта будет открыто раньше.