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Дело возбудили в Тверской области о нарушении прав 2 тыс. семей на пособия

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Следственное управление СК РФ по Тверской области возбудило уголовное дело из-за нарушения прав 2 тыс. жителей Тверской области на получение пособий. Об этом 5 августа сообщает пресс-служба Следственного управления.

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Речь идет о расследовании дела, возбужденного в июне 2021 года, в отношении бывшего директора ГКУ ТО «Центр выплат «Тверская семья», уточняется в сообщении. Ее подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ, по факту халатности при исполнении должностных обязанностей, в том числе в ходе реализации государственного контракта.

В результате действий фигуранта дела, подозреваемой в халатности, были существенно нарушены права и законные интересы значительного количества граждан на своевременное и полное получение пособий семьям с детьми.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления. По результатам расследования действиям должностных лиц, допустивших нарушения, будет дана юридическая оценка, добавили в ведомстве.

Речь идет о деле экс-директора тверского областного центра выплат «Тверская семья».

Дело было возбуждено по материалам проверки, проведенной Генеральной прокуратурой РФ, которая выявила нарушения прав более 2 тыс. нуждающихся в поддержке жителей.

В соцсетях жители Твери и области жаловались на работу центра, задержки с выплатами пособий и принятия решений по начислению выплат.

После обращений жителей о сбоях в начислении пособий наладить работу центра поручил губернатор Игорь Рудени. В эфире телеканала «Россия 24 Тверь» он сообщил, что были проведены необходимые организационные мероприятия для оптимизации работы по осуществлению выплат и пособий, а в отношении ответственных лиц учреждения были приняты кадровые решения.

5 июля стало известно о возбуждении уголовного дела по факту дистанционного мошенничества в отношении жителя Лихославля Тверской области.

Мужчина перечислил на посторонние счета 2,34 млн рублей после того, как ему позвонил человек, представившийся полицейским.

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