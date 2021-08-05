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Власти Кубани рассказали о загруженности отелей на 80%

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Несмотря на ужесточившиеся правила заселения в отели, сохраняется высокая загруженность гостиничного фонда всех основных курортов Краснодарского края. Об этом в четверг, 5 августа, сообщила пресс-служба администрации региона.

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Отмечается, что, по состоянию на 3 августа, в Анапе единовременно пребывают 128 тыс. человек. Работают 1493 объекта размещения, причем их средняя загрузка составляет 80%.

Между тем в Сочи загрузка отелей достигает 75–77%. В данный момент на курорте работают 2875 объектов санаторно-курортной отрасли, рассчитанных на 198 тыс. 518 мест.

При этом отмечается, что за семь месяцев текущего года в Сочи отдохнули 4 млн 130 тыс. туристов, что на 20% больше аналогичного периода прошлого года.

Также сообщается, что в Геленджике единовременно находятся более 90 тыс. туристов, заполняемость работающих средств размещений составляет 86%.

Ранее в этот день в пресс-службе туроператора «Интурист» рассказали «Известиям», что скидки от отелей в августе не помогают привлечь в Сочи туристов, бронирования отдыха уже сократились более чем на 40%. «Интурист» прогнозирует, что объем бронирований по итогам августа упадет на 50%.

С 1 августа в отели, пансионаты и другие объекты размещения Краснодарского края путешественники могут заселиться, только предъявив документ о вакцинации от COVID-19 или справку о перенесенном заболевании в течение полугода. В крайнем случае подойдет тест ПЦР с отрицательным результатом, но при условии, что турист сделает прививку в ближайшие три дня. Решение краевых властей сразу же сказалось на ситуации на курортах.

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