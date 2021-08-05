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Еще 900 млн рублей направят на долгострои в Ленинградской области

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Правительство Ленинградской области выделит дополнительные 900 млн рублей на завершение строительства проблемных объектов. Соответствующее соглашение власти подписали с федеральным Фондом защиты прав дольщиков.

Как сообщает пресс-служба региональной администрации, общая сумма средств, предназначенных на восстановление прав дольщиков, достигнет 4,5 млрд рублей. Деньги пойдут на проблемные объекты, решение о достройке которых было принято наблюдательным советом фонда в начале 2021 года, пишет телеканал «78».

Отмечается, что в соглашение не вошли жилые комплексы. Их планируется добавить в следующее соглашение, как только Минфин одобрит очередной кредит.

В июне стало известно, что кабмин расширил полномочия Фонда защиты прав дольщиков. Организация получила возможность передавать жилье нуждающимся. Подробнее — в сюжете.

12 апреля правительство РФ расширило возможности Фонда защиты прав дольщиков по завершению строительства проблемных домов и выплате возмещения обманутым гражданам. Еще ранее, в марте, президент России Владимир Путин поставил задачу перед Генпрокуратурой по защите и восстановлению прав обманутых дольщиков, а также по контролю ситуации с долгостроями.

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