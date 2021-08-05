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Дело возбудили по факту гибели годовалого мальчика в пожаре под Пензой

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Уголовное дело возбуждено по факту гибели годовалого мальчика при пожаре в одном из жилых домов, расположенных в рабочем поселке Лунино Пензенской области. Об этом в четверг, 5 августа, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК России.

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Отмечается, что дело возбудили по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

Возгорание произошло в частном доме на улице Калинина вечером 4 августа. Покинуть здание успели 50-летняя женщина и трое ее внуков 13, 11 и 6 лет.

«После ликвидации пожара в жилой комнате обнаружено тело оставшегося в доме мальчика 2019 года рождения», — уточнили в СК.

Судебно-медицинская экспертиза показала, что смерть ребенка наступила в результате отравления окисью углерода.

По предварительным данным, причиной пожара могла стать неисправная электропроводка. Пострадавшие при пожаре женщина и трое малолетних детей в настоящий момент находятся на стационарном лечении, подчеркнули в ведомстве.

Устанавливаются все обстоятельства случившегося. Расследование уголовного дела продолжается.

4 августа мужчина и пятилетний ребенок погибли на пожаре в многоквартирном жилом доме в Кяхте (Бурятия). Спасатели эвакуировали с верхних этажей горящего здания 12 человек при помощи спасательных устройств и автоколенчатого подъемника. Четырех человек передали врачам скорой медицинской помощи.

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