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Синоптик рассказал о погоде в Москве в сентябре

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Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал в четверг, 5 августа, что в первой половине сентября в Москве ожидается температура выше нормы, однако во второй половине месяца погода станет более неустойчивой.

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«Погода станет более неустойчивой — то тепло, то холодно. Смена метеоусловий будет сопровождаться обильным ненастьем с сильными дождями — осадков выпадет до 120% от положенного, усилятся ветры, в конце сентября и в начале октября вероятны арктические вторжения, что может поставить крест на реинкарнации бабьего лета»,— рассказал он «РИА Новости».

Как пишет «Газета.ру», переломным моментом станет переход среднесуточной температуры через 10-градусный рубеж. По словам Тишковца, такие показатели «для фабрики фотосинтеза» являются критичными.

Ранее в этот день Тишковец также рассказал, что в предстоящие выходные жителей столичного региона ожидает последний мощный всплеск тепла. Как он отметил, эти дни станут последними в купальном сезоне в текущем году.

Кроме того, он подчеркнул, что третья декада августа будет соответствовать климатической норме, поэтому метеорологическая осень наступит уже к 25 августа, и среднесуточная температура понизится до 15 градусов тепла.

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