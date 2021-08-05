Эксперт оценил поручение Лукашенко укрепить границу Белоруссии

Директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов в четверг, 5 августа, в беседе с «Известиями» оценил необходимость укрепления границ Белоруссии, комментируя соответствующее поручение белорусского лидера Александра Лукашенко.

По словам эксперта, раньше проблемы с нелегальными мигрантами на литовском направлении не было, так как до весны этого года между Белоруссией и Европейским союзом действовало совместное соглашение относительно предупреждения подобных инцидентов.

«Евросоюз в одностороннем порядке его денонсировал, после чего белорусская сторона обращалась к своим европейским то ли противникам, то ли партнерам, а ответа до сих пор никакого не последовало на официальный запрос. Вот здесь мы опять-таки отчасти заложники информационной реальности, в рамках которой всё в максимально черно-белых тонах, просто смотря кого читать и кого слушать, а на самом деле всё гораздо сложнее», — пояснил Денисов.

Он подчеркнул, что в этом отношении Белоруссия действительно оказалась в трудной ситуации, поскольку целый ряд стран-соседей сейчас заняли ярко выраженную враждебную позицию. Кроме того, эксперт напомнил о белорусско-украинской границе протяженностью 1084 км, добавив, что ее необходимо укреплять, исходя из нынешних тенденций.

«Мы же уже знаем, что наиболее грязную работу относительно Белоруссии проделывают как раз украинские специальные службы. Сейчас существует действительно большая проблема относительно того, что на территорию Белоруссии со стороны Украины проникают элементы, которые впоследствии могут дестабилизировать ситуацию в стране и привести к каким-то трагедиям и жертвам», — подметил Денисов.

Ранее в этот день Лукашенко поручил силовикам усилить охрану государственной границы страны, призвав закрыть «каждый ее метр». Глава государства подчеркнул, что «ни одна нога на территорию Беларуси с сопредельной стороны, будь то с юга или с запада, ступить не должна».

Он подчеркнул, что народ Белоруссии должен чувствовать себя спокойно и защищенно. По его словам, республика оставляет за собой право осуществить ответные меры в том случае, если соседние государства «начнут реализовывать тактику выдворения людей, которых они туда позвали через официальные пропускные пункты». По мнению Лукашенко, ситуация с мигрантами на границе с Белоруссией является новым способом давления на Минск.

При этом накануне стало известно, что белорусские пограничники обнаружили вблизи литовской границы мужчину восточной внешности в тяжелом состоянии, во время оказания первой помощи он скончался. Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас назвал данные сообщения провокацией Минска.

В Литве также заявляют, что погранзаставы страны, которые находятся на границе с Белоруссией, переполнены нелегальными мигрантами.

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что республика нуждается во всесторонней помощи Евросоюза из-за миграционного кризиса. По его словам, происходящее на литовско-белорусской границе — это «гибридная атака на Литву, финансируемая белорусским режимом».

9 июля в Литве начали установку стены на границе с Белоруссией, для того чтобы сдержать процессы миграции.