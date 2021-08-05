От 40 до 100 тыс. рублей выплатят погорельцам в Омской области

Губернатор Омской области Александр Бурков подписал очередное постановление о выделении средств из резервного фонда регионального правительства. Средства пойдут на единовременные выплаты погорельцам из 14 районов.

Согласно документу, сумму в 2 млн 720 тыс. рублей распределят между гражданами, дома и имущество которых пострадали в пожарах на территории Большеуковского, Знаменского, Исилькульского, Колосовского, Кормиловского, Москаленского, Муромцевского, Павлоградского, Русско-Полянского, Седельниковского, Тарского, Черлакского и Шербакульского районов, а также города Омска. Как отмечает ИА «Город55», минимальная сумма выплат составит 40 тыс. рублей, максимальная — 100 тыс. рублей.

В Омской области к 1 сентября намерены завершить восстановление деревни Каракуль, выгоревшей в мае этого года. На поддержку пострадавших жителей было направлено свыше 10 млн рублей, существенную часть составляют пожертвования. Материальную помощь получают не только сельчане, лишившиеся домов, но и те, у кого пострадали надворные постройки. 6 мая пожар уничтожил в деревне Каракуль 14 жилых домов и 11 нежилых построек, а также пять единиц транспорта. В населенном пункте не были обеспечены первичные меры пожарной безопасности.