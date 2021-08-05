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В Малайзии выявили более 20 тыс. случаев COVID-19 за сутки

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В Малайзии за минувшие сутки выявили 20 596 новых случаев коронавирусной инфекции. Умерли 164 пациента с COVID-19. Об этом в четверг, 5 августа, сообщает The Straits Times.

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Всего в Малайзии подтверждено 1 203 706 случаев коронавируса. Наибольшее число инфицированных выявлено в штате Селангор.

Ранее, 10 мая, премьер-министр Малайзии Мухиддин Яссин в специальном видеообращении объявил о введении локдауна на всей территории страны, передает RT.

Накануне представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович сообщила, что «Дельта-штамм» коронавируса на 50% заразнее британского варианта.

По ее словам, ВОЗ изучает, является ли «Лямбда»-штамм более заразным.

Ранее в тот же день профессор из Китая Чжан Вэньхун, руководитель шанхайской группы вирусологов, рассказал, что новый штамм коронавирусной инфекции «Дельта» является одним из самых распространенных на сегодняшний день и отличается более быстрой передачей и более высокой вирусной нагрузкой, однако эффективность вакцинации против него также велика. По его словам, индийский штамм постепенно захватил мир.

Индийскую мутацию COVID-19 «Дельта» обнаружили в марте в штате Махараштра. Затем этот вариант коронавируса обнаруживали в разных странах, в том числе в России. Вместе с тем «Лямбда»-штамм содержит несколько мутаций в спайковом белке, из-за чего является более заразной версией COVID-19.

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