Недостатки благоустройства Дубовой рощи устранят в Липецке

В рамках благоустройства Дубовой рощи в Университетском микрорайоне Липецка сделали тротуар в районе домов № 7 и 9, выложили плиткой зоны отдыха, установили скамейки и урны. Однако местные жители пожаловались, что работы не довели до конца — внутри клумб до сих пор лежит щебень, по бокам аллеи нарушено благоустройство.

Городское управление строительства уже проводит дополнительные торги на благоустройство и озеленение территории. Чтобы ограничить въезд автомобилей в Дубовую рощу, решено установить болларды, передает Lipetskmedia.

Ранее в Липецке на общественных обсуждениях одобрили проект благоустройства территории Студенческого городка. В основу проекта был заложен принцип «КУБ» — культуры (того, почему здесь должно стать интересно жить), урбанистики (воспитания активности жителей) и бизнеса (создания условий для развития предпринимательства). Территория будет разделена на пять зон.