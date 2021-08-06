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Краски неба: как выглядит фестиваль воздушных шаров в Крыму

Традиционный праздник продлится до 8 августа
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воздушные шары
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Крупнейший фестиваль воздухоплавания стартовал в четверг, 5 августа, недалеко от крымского села Белая Гора. Он продлится до 8 августа. Как он проходит, можно увидеть в галерее «Известий»
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воздушные шары
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
В этом году праздник воздухоплавания проводится несмотря на пандемию
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воздушные шары
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Один из участников во время подготовки к старту
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воздушные шары
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Участие в фестивале, как обычно, принимают воздухоплаватели из разных уголков страны
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воздушные шары
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Красочный фестиваль проводится в Крыму уже седьмой год
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воздушные шары
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Белая Гора считается одним из самых живописных мест в Крыму
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воздушные шары
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
У каждого участника есть своё полётное задание
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воздушные шары
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Как правило, показательные полёты проходят рано утром
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воздушные шары
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Посмотреть на красочное зрелище приезжают не только местные жители, но и туристы
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воздушные шары
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Гостей фестиваля по традиции также ждут катание на воздушных шарах и музыкальные концерты
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воздушные шары
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Фестиваль продлится до 8 августа
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