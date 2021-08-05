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Эксперт оценил новые правила работы с биометрическими данными россиян

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Новые правила работы с биометрическими данными россиян, отраженные в проекте поправок, который разработало Минцифры, в первую очередь коснутся банков. Таким мнением в четверг, 5 августа, поделился с «Известиями» преподаватель Moscow Digital School Олег Блинов.

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Как подчеркнул эксперт, законопроект ограничивает только использования биометрии для идентификации и (или) аутентификации, то есть в тех случаях, когда отпечатки пальцев, слепок голоса, фотографии для паспорта используют для установления личности.

«Это прежде всего банки, особенно те, которые полагаются на модель удаленного взаимодействия с клиентом. Применимость к другим компаниям зависит от того, насколько широко будут подходить к толкованию закона органы исполнительной власти», — заявил он.

Согласно тексту проекта, опубликованному ведомством 29 июня на портале regulation.gov.ru, использовать биометрию россиян разрешают только компаниям с долей иностранного участия в уставном капитале не более 49%. Таким организациям будет необходима лицензия и право собственности на криптографические средства шифрования. Кроме того, для создания собственных банков биометрических данных они должны располагать собственным капиталом не менее 500 млн рублей.

Блинов назвал требования, отраженные в законопроекте очень жесткими, так как по факту работать с биометрией смогут только гиганты рынка. Для получения аккредитации более мелким организациям потребуются существенные инвестиции, в том числе для увеличения уставного капитала и финансового обеспечения убытков, подчеркнул эксперт.

В Минцифры же заявили «Коммерсанту», что новый проект только уточняет порядок аккредитации компаний для работы с биометрией. Таким образом он просто детализирует уже принятый в прошлом году закон.

В декабре 2020 года был принят закон, позволяющий расширить сферы применения биометрии. Изменения позволяют кредитным организациям ввести в промышленную эксплуатацию новые сервисы с использованием слепков лица и голоса.

В январе текущего года сообщалось, что кредитные организации могут увеличить число доступных дистанционно операций, если клиент подтвердит свою личность, сдав слепки лица и голоса.

В начале июня «Известиям» рассказали в «Ростелекоме», что россияне могут оформить eSIM из дома, используя слепки лица и голоса. Это стало возможным со вступлением силу закона, позволяющего заключить договор об оказании услуг связи удаленно с помощью единой биометрической системы (ЕБС), запущенной в РФ в июле 2018 года.

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