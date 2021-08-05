Минобороны Армении подтвердило размещение российских военных на границе с Азербайджаном

Минобороны Армении подтвердило информацию, появившуюся в СМИ, о расположении российских пограничников на границе с Азербайджаном. Об этом 5 августа сообщил онлайн-ресурс Hetq.am со ссылкой на армянское военное ведомство.

«В связи с информацией в СМИ о присутствии в Тавушской области, в частности в селе Воскепар, российских военнослужащих, сообщаем, что на указанном участке размещены российские пограничники, а строители проводят работы по возведению зданий для тылового обеспечения пограничников», — говорится в сообщении.

Село Воскепар граничит с Азербайджаном на севере страны. В заявлении минобороны подчеркивается, что этот процесс осуществляется в рамках армяно-российского сотрудничества.

29 июля глава армянского правительства Никол Пашинян заявил о намерении обсудить с Россией вопрос о размещении опорных пунктов пограничников РФ на границе Армении и Азербайджана. Он счел нестабильной обстановку на границе и предложил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) разместить вдоль армяно-азербайджанской границы мониторинговую миссию.

Как пояснил «Известиям» политолог Аждар Куртов, Россия еще до последнего конфликта в Нагорном Карабахе предлагала разместить там миротворческие силы. Однако тогда, считает эксперт, непризнанная Нагорно-Карабахская Республика (НКР) могла бы остаться в тех границах, которые были до событий прошлого года, но руководство Армении и Азербайджана на это не пошло.

По словам Куртова, проблема с напряженностью в регионе заключается в отсутствии ясных перспектив решения политической стороны этого вопроса. Он указал на то, что Азербайджан, который считает себя победителем в последнем конфликте, думает, что может диктовать свои условия, а Пашинян, выступая с предложением о российских пограничниках на границе, в свою очередь, хочет привлечь дополнительное внимание мировой общественности к неурегулированности этого конфликта.

5 августа командующий российским миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе генерал-лейтенант Рустам Мурадов встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. В ходе встречи они обсудили вопросы, связанные с миротворческой миссией России, а также ситуацию на армяно-азербайджанской границе, сообщила пресс-служба армянского минобороны.