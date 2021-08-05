Источник опроверг сообщение о проблеме с российской АПЛ у берегов Дании

Источник в военном ведомстве заявил в четверг, 5 августа, что атомная подлодка «Орел» прошла датские проливы в штатном режиме, а заявления о том, что она потеряла ход, не соответствуют реальности.

«Сообщения датских СМИ о том, что атомная подводная лодка «Орел» 30 июля при прохождении Балтийской проливной зоны потеряла ход, не соответствуют действительности»,— рассказал источник.

По словам источника, АПЛ «Орел» в штатном режиме прошла проливы в составе отряда боевых кораблей Северного флота. Он добавил, что в настоящее время российская подлодка выполняет задачи по предназначению.

Ранее, 3 августа, моряки 3-й эскадры ВМС Дании на странице в Facebook сообщали, что атомный подводный крейсер «Орел» временно потерял ход. Говорилось, что подлодка имела проблемы с движением и дрейфовала близ датского острова Сейере.

О случившемся рассказали моряки датского военного корабля Diana, патрулировавшего территориальные воды и занимавшегося сопровождением субмарины «Орел», буксира «Алтай» и ракетного эсминца «Вице-адмирал Кулаков» во время их следования из Санкт-Петербурга в сторону Кольского полуострова.

Ранее, 2 августа, военные в Великобритании выразили тревогу в связи с необычно глубоко погрузившимися российскими подводными лодками проекта «Борей», выполняющими особые задачи в Атлантическом океане. Отмечалось, что тревогу вызвал тот факт, что обычно российские субмарины не погружаются глубже 400 м, но в этот раз они опустились на глубину более чем 500 м.

Атомная подводная лодка «Орел» имеет длину 154 м, ширину 20 м и может развивать под водой скорость более 50 км/ч. Несмотря на то что на подлодке могут разместиться более 100 человек, ее трудно отслеживать, поскольку она создана из особого вида стали.