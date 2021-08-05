Оборудование для школы олимпийского резерва приобрели в Мичуринске

Спортивная школа олимпийского резерва № 4 «Мичуринск» пополнилась новым оборудованием и экипировкой. На эти цели было потрачено порядка 1,3 млн рублей, информирует управление по физической культуре и спорту Тамбовской области.

В этом году была приобретена экипировка для спортсменов отделений дзюдо и легкой атлетики. Финансирование распределено по принципу спортивного показателя спортсмена в сезоне-2020/21, отмечает ИА «Онлайн Тамбов.ру».

В Котовске (Тамбовская область) продолжается строительство нового плавательного бассейна. Общая стоимость работ составляет 130 млн рублей. Одной из целей проекта станет увеличение доли местных жителей, регулярно занимающихся физической культурой, до 55% в 2023 году. На текущий момент этот показатель в Тамбовской области составляет 53,1%.