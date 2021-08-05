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Шмелева рассказала о включении детских спортсекций в налоговый вычет

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Родители детей, занимающихся в спортивных организациях, могут оформить налоговый вычет. Об этом в четверг, 5 августа, заявила Елена Шмелева, сопредседатель Центрального штаба «Общероссийского народного фронта» (ОНФ), руководитель образовательного центра «Сириус».

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Шмелева напомнила, что соответствующий закон начал действовать с 1 августа.

«Это отдельная, большая программа, которую мы точно будем развивать, потому что считаем, что спорт должен быть массовым и доступным для всех детей. Важно, чтобы родители смогли сделать вычет за занятия в спортивных секциях»,— сказала она.

Отмечается, что порядок получения социального налогового вычета на занятия спортом будет таким же, как и по другим социальным вычетам. Вычет позволяет уменьшить налоговый платеж или вернуть уплаченный в течение года НДФЛ.

Тема спортивного налогового вычета по НДФЛ прорабатывалась с 2017 года. Закон был подписан президентом РФ Владимиром Путиным в апреле. Предполагалось, что налоговый вычет будет стимулировать россиян на регулярные занятия спортом.

Кроме того, перечень социальных налоговых вычетов будет дополнен вычетом, предоставляемым на доходы, уплаченные за физкультурно-оздоровительные услуги, в том числе оказанные детям в возрасте до 18 лет.

Вместе с тем в ходе посещения манежа РФЛ-Арена в Самаре Елена Шмелева заявила, что опыт регулярной футбольной любительской лиги должен быть распространен на всю Россию.

Она подчеркнула, что «опыт самарских коллег примечателен и тем, что это безбарьерная среда», поскольку на объектах занимаются дети с особенностями развития, тем самым получая опыт взаимодействия с тренерами, «который может определить их судьбу».

1 августа вступил в силу законопроект, предусматривающий налоговый вычет за физкультурно-спортивные услуги на доходы физических лиц (НДФЛ). Закон предоставляет российским гражданам возможность вернуть 13% от расходов на фитнес на максимальную сумму до 120 тыс. рублей за год. Таким образом, наибольший размер налогового вычета составляет 15,6 тыс. рублей.

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