Две старинные церкви срочно законсервируют в Татарстане

Госкомитет Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия принял решение о срочной консервации церквей в двух селах Спасского района. Подрядчики готовы провести работы в рамках благотворительности.

Церковь Троицы Живоначальной в селе Танкеевка была построена в 1859 году. Храм Михаила Тверского в селе Щербеть возвели в 1761 году. Специалисты отмечают, что местные фермеры использовали фермеры в качестве коровников и склада для зерна. В ближайшее время объекты будут закрыты, работы в них начнутся 9 августа. Об этом сообщает InKazan.ru.

Решение о срочном законсервировании церквей было принято совместно с органами местного самоуправления Спассного района. Председатель комитета по охране объектов культурного наследия Иван Гущин и глава Спассного района Фаргат Мухаметов совместно проработают вопрос о постановке церквей на кадастровый учет и оформлении имущества в собственность.

В июле в Казани провели торжественную церемонию освящения воссозданного собора Казанской иконы Божией Матери Богородицкого монастыря. Сам монастырь был построен по указу царя Ивана IV Грозного в 1579 году. Главный храм был разрушен в 1932 году, монастырь упразднен, а здания национализированы. Комплекс начали возрождать с конца 2004 года.