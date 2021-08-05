Штормовое предупреждение объявили в Татарстане из-за риска пожаров

Штормовое предупреждение объявили на территории Татарстана в связи с высокой пожарной опасностью. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.

По данным специалистов, высокий класс пожарной опасности будет действовать в Татарстане с 6 по 16 августа. Об этом сообщает ИА «Татар-информ».

Ранее в республике неоднократно объявляли штормовые предупреждения в связи с угрозой возгораний. Прежнее предупреждение действует со 2 по 5 августа.

Ранее о чрезвычайной пожароопасности предупредили жителей Ростовской области. Высокий риск возгораний отмечается в Волгодонском, Аксайском, Красносулинском, Цимлянском, Октябрьском, Родионово-Несветайском и Мясниковском районах. В регионе объявлено штормовое предупреждение.