Водитель сбил восьмилетнего мальчика во дворе дома на юге Москвы

Водитель автомобиля Audi сбил восьмилетнего мальчика во дворе дома в Даниловском районе. Об этом сообщили в четверг, 5 августа, в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

Наезд на мальчика был совершен во дворе дома 23б, корп. 2 по улице Автозаводская. «Ребенок выбежал из-за припаркованных автомобилей. С предварительным диагнозом «ушиб головы и поясничного отдела позвоночника» пострадавшего госпитализировали», — сказали в пресс-службе агентству городских новостей «Москва».

Водитель не скрывался с места происшествия. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

Накануне сообщалось, что студентка Валерия Башкирова, сбившая троих детей на пешеходном переходе в Москве, раскаялась в содеянном. Мосгорсуд признал законным арест Башкировой, передает НСН.

Девушка пробудет в следственном изоляторе № 6 до 16 сентября. Ей грозит до семи лет лишения свободы.

Авария произошла 16 июля, 18-летняя студентка за рулем автомобиля Mazda на пешеходном переходе не уступила дорогу троим детям и сбила их. Днем позже мальчик скончался в больнице от полученных травм. В тот же день стало известно о смерти второго пострадавшего — четырехлетнего ребенка.