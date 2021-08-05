Больше 80 фальшивых купюр выявили в Красноярском крае в 2021 году

В первом полугодии 2021 года в Красноярском крае обнаружили 81 фальшивую купюру. Число подделок выросло за год на треть.

По данным отделения по Красноярскому краю Сибирского главного управления Центробанка РФ, чаще всего подделывают купюры номиналом 5000 рублей. Всего выявлено 66 таких подделок, в том числе шесть — с модификациями 2010 года. Номинал еще 12 фальшивок составлял 1000 рублей. По одной купюры выявлено с номиналами 50, 100 и 200 рублей. Об этом сообщает KrasnoyarskMedia.

Специалисты также сообщили о значительном росте количества поддельных банкнот иностранной валюты. В первом полугодии 2021 года выявлено 24 купюры номиналом $100, в то время как годом ранее обнаружили лишь две такие купюры.

Жителям региона рекомендуют относиться к наличным деньгам с особым вниманием и проверять все купюры. Граждан предупреждают о риске получить подделку в небольших торговых точках и на рынках.