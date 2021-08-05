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Стояновский оценил соперника по финалу турнира ОИ по пляжному волейболу

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Российский спортсмен Олег Стояновский в четверг, 5 августа, поделился мнением о сопернике по финалу турнира по пляжному волейболу Олимпиады в Токио.

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Ранее в этот день Стояновский и еще один россиянин Вячеслав Красильников победили в полуфинале Шерифа Юнусса и Ахмеда Тияна из Катара со счетом 21:19, 21:17. В финале россияне встретятся с парой Андерс Бернтсен Мол и Кристиан Сандлие Сорум из Норвегии.

«Норвежцы — одна из сильнейших команд в мире в последние 2–3 года. Они доказали свое право быть в финале. Думаю, будет отличный матч. Нам не хватает наших тренеров, врачей, семей. Но мы постоянно на связи», — цитирует Стояновского «Спорт-Экспресс».

Спортсмен также рассказал, что о выходе в финал они мечтали, как только начали играть. По его мнению, для российского пляжного волейбола это является историей.

Матч запланирован на 7 августа.

Ранее в четверг российский борец вольного стиля Артур Найфонов завоевал бронзовую медаль на Олимпиаде в весе до 86 кг. В решающем поединке российский спортсмен победил представителя Узбекистана Джабраила Шапиева со счетом 2:0.

Кроме того, 5 августа российский борец вольного стиля Заур Угуев стал олимпийским чемпионом в весовой категории до 57 кг. Он победил индуса Кумара Рави со счетом 7:4.

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды — 333 спортсмена.

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