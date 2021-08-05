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Россияне поднялись на пятое место в медальном зачете Олимпиады

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Сборная Олимпийского комитета России (ОКР) в четверг, 5 августа, поднялась на пятое место в общекомандном медальном зачете Олимпийских игр в Токио, завоевав по итогам дня пять наград.

Всего у команды на текущий момент 58 медалей: 16 золотых, 22 серебряных и 20 бронзовых.

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Так, российский борец вольного стиля Заур Угуев 5 августа стал олимпийским чемпионом в весовой категории до 57 кг. В финале турнира Угуев победил спортсмена из Индии Кумара Рави со счетом 7:4. Золото спортсмена стало 16-м для сборной ОКР на Олимпиаде в Токио.

Россиянин Альберт Батыргазиев завоевал для сборной ОКР 15-ю золотую медаль, победив американца Дьюка Рэгана в весовой категории до 57 кг. Для российских боксеров это золото стало первым на Олимпиаде в Токио, сообщала газета «Спорт-Экспресс».

Российская легкоатлетка Анжелика Сидорова в четверг стала серебряным призером Игр в прыжках с шестом. На соревнованиях она показала результат 4,85 м. Для сборной ОКР (ОКР) это первая медаль в легкой атлетике на Играх в Токио.

В свою очередь, российский борец вольного стиля Артур Найфонов завоевал бронзовую медаль в весе до 86 кг. В решающем поединке спортсмен победил представителя Узбекистана Джабраила Шапиева со счетом 2:0.

Ранее в этот день боксер Глеб Бакши, выступающий в категории до 75 кг, стал бронзовым призером и принес сборной ОКР 54-ю медаль Игр-2020. Он уступил Соузе со счетом 4:1.

Накануне российские синхронистки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина выиграли золотую медаль Олимпийских игр в дуэтах. При этом благодаря победе Ромашина стала шестикратной олимпийской чемпионкой, а Колесниченко — двукратной.

Олимпиада и Паралимпиада в Токио должны были состояться в период с 24 июля по 9 августа 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса соревнования перенесли на год. Они проходят без участия иностранных болельщиков. Название Игр «Токио-2020» сохранено.

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