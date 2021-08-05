В Москве людей эвакуировали с Киевского вокзала из-за задымления

В Москве в здании Киевского вокзала произошло задымление, находящихся в здании эвакуировали. Об этом в четверг, 5 августа, сообщает РЕН ТВ.

Как сообщают очевидцы, дым идет из комнаты, где расположены кассы.

По данным телеканала, в настоящее время сотрудники экстренных служб проводят разведку помещений.

В РЖД заявили, что задымление не повлияло на движение поездов.

«Сегодня в 17:15 в цокольном этаже кассового зала дальнего следования здания Киевского вокзала возникло задымление. В целях безопасности пассажиры были выведены из здания. Причины произошедшего выясняются. На движение поездов ситуация не влияет», — сообщили в пресс-службе ТАСС.

Ранее, 30 июня, пожар вспыхнул на складе на юго-востоке Москвы. Возгорание было локализовано в 4:00 часа на площади 2 тыс. кв. м. Горение продолжается. Через несколько часов пожар удалось потушить.