Аграрии Московской области произвели 370 тыс. т молока в 2021 году

С начала 2021 года аграрии Московской области произвели около 370 тыс. т молока. Об этом сообщает министерство сельского хозяйства и продовольствия региона.

По данным главы ведомства Сергея Воскресенского, лидерами стали производители в Коломне, Сергиевом Посаде и Луховицах. Общий прирост количества произведенного молока по сравнению с 2020 годом составил 3%. Об этом сообщает интернет-портал «Подмосковье сегодня».

В 2021 году сельскохозяйственные организации увеличили поголовье на 2,5 тыс. коров. Прирост составил 3,4%.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области построили новый молочный комплекс стоимостью 400 млн рублей. Открытие комплекса позволит увеличить производство молока в хозяйстве с 12 т до 30 т в сутки.