Новый ландшафтный экопарк появится в Красноярске

Новый ландшафтный экопарк «Юдинская долина» появится в Октябрьском районе Красноярска. На территории обустроят научную, спортивную и рекреационную зоны.

Территория расположится вблизи популярного экопарка «Гремячая грива». Площадь «Юдинской долины» составит более 200 га, сообщает ИА KrasnoyarskMedia. Для посетителей оборудуют экотропы, детские локации, территории для пикников, а также сады с сезонными полевыми цветами. Отдельно предусмотрено оборудование сада, где красноярцы смогут собирать ягоды и фрукты.

Научный кластер займет территорию не менее 10 га. Там расположится плодово-ягодная станция, где специалисты будут выращивать саженцы смородины, груш, яблонь и сливы.

План благоустройства парка находится в разработке. Специалисты оценивают состояние зеленых насаждений и проводят уборку территорий. Также требуется чистка заболоченных участков и выравнивание поверхности.

Новый экопарк дополнит зеленый пояс, который формируют в Красноярске. На данный момент в пояс входят «Гремячая грива», «Татышев-парк», национальный парк «Столбы» и Николаевская сопка.