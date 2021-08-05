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Путин связал с изменением климата масштабы пожаров и паводков в России

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Президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством в четверг, 5 августа, заявил, что лесные пожары и наводнения во многих регионах страны являются результатом изменения климата.

«Всё это в значительной степени связано с изменением климата — глобальным и в нашей стране», — сказал он.

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Как отметил российский лидер, в последние 44 года среднегодовая температура воздуха в РФ растет в 2,8 раза быстрее по сравнению с глобальным измерением.

Ранее в этот день сообщалось, что за сутки в Якутии ликвидировали шесть природных пожаров, площадь которых превысила 4 тыс. га. Чрезвычайная пожароопасность сохраняется в Усть-Алданском районе, высокая пожароопасность — в Верхневилюйском, Вилюйском, Намском, Нюрбинском и Томпонском районах.

Режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров был введен в десяти субъектах РФ, среди них Республика Саха (Якутия), Оренбургская область, Эвенкийский район Красноярского края, Красноармейский и Тернейский районы Приморского края. Особый противопожарный режим действует в 61 регионе.

Как 31 июля сообщали в МЧС, обстановку с природными пожарами в стране удалось стабилизировать. Накануне, 30 июля, в Республике Карелия был снят режим ЧС. Отмечалось, что все очаги пожаров были локализованы, а на островах ликвидированы.

Также летом на некоторые города России обрушились природные катаклизмы. Крупные подтопления были зафиксированы в Амурской, Свердловской областях, а также в Крыму.

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