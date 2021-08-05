Первая транс-женщина в истории Олимпиады заявила о завершении карьеры

Первая трансгендерная женщина в истории Олимпийских игр 43-летняя тяжелоатлетка Лорель Хаббард заявила о завершении спортивной карьеры. Об этом в четверг, 5 августа, сообщает RTE.

Она сказала, что хочет сосредоточиться на других вещах и находится уже «не в том возрасте».

«Я не уверена, что быть образцом для подражания — это то, к чему я когда-либо могла бы стремиться, вместо этого я надеюсь, что, просто приняв участие в Играх, я смогу обеспечить подобным мне людям некоторое чувство поддержки», — отметила она.

Кроме того, спортсменка ожидает, что по окончании Игр в Токио МОК выпустит новые инструкции по вопросу участия трансгендеров в олимпийских соревнованиях.

«Хотя сейчас у нас есть правила, они, несомненно, будут меняться и развиваться по мере того, как всё больше будет изучаться участие трансгендеров в спорте», — поделилась тяжелоатлетка.

Сообщается, что спортсменка совершила переход в 35 лет. До этого возраста она выступала среди мужчин.

Ранее, 2 августа, Хаббард участвовала в турнире по тяжелой атлетике в категории свыше 87 кг, однако не смогла поднять штанги весом 120 и 125 кг. В результате тяжелоатлетка завершила свое выступление досрочно с нулем баллов.

В 2003 году МОК разрешил участие трансгендеров, перенесших операцию по смене пола. Спустя 12 лет комитет отказался от этого требования. Вместо этого было поставлено условие, что уровень тестостерона у таких спортсменов должен быть ниже 10 наномолей на литр в течение как минимум 12 месяцев.