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Суд вернул в СИЗО четырех фигурантов дела о торговле детьми

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Первый апелляционный суд общей юрисдикции в четверг, 5 августа, отменил домашний арест четырех фигурантов дела о торговле детьми от суррогатных матерей и отправил их снова в СИЗО.

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Речь идет о троих врачах и главе медицинского центра. Заседание суда прошло в закрытом режиме ранее в четверг. Оно проходит в таком формате по причине того, что в материалах дела содержаться сведения о несовершеннолетних.

Таким образом было удовлетворено представление прокуратуры, которая обжаловала решение Мосгорсуда о переводе фигурантов из СИЗО под домашний арест. Решение уже вступило в силу, фигуранты были взяты под стражу в зале суда.

Решение освободить из-под стражи указанных фигурантов было принято Мосгорсудом 12 июля. Все четверо провели в СИЗО один год.

В январе 2020 года в квартире в подмосковном Одинцово нашли тело младенца. Ребенок родился с врожденной патологией, и мать отдала его фирме, занимавшейся суррогатным материнством. Малышу не оказали медпомощь, и в итоге он скончался. Кроме него в импровизированном приюте находились еще трое новорожденных.

Были возбуждены уголовные дела по статьям «Причинение смерти по неосторожности» и «Торговля людьми». В рамках расследования дела задержали восемь человек — врачей частных медицинских центров и сотрудников коммерческих организаций.

3 ноября была заочно арестована и объявлена в международный розыск одна из суррогатных матерей, гражданка Украины Ирина Когут. Арестованные обвиняются в торговле людьми и покушении на это преступление. 5 ноября Басманный суд Москвы также заочно арестовал Константина Свитнева, основного фигуранта уголовного дела о торговле детьми от суррогатных матерей, объявленного в международный розыск. В этом же месяце СК потребовал раскрыть медицинскую тайну доноров в рамках расследования дела о торговле детьми от суррогатных матерей.

В июле этого года стало известно, что, согласно окончательному обвинению, фигурантам дела вменяется 11 эпизодов продажи детей.

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