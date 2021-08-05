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Глава МВД Латвии назвала ненастоящими беженцами мигрантов из Белоруссии

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Нелегальные мигранты, которые в настоящее время идут из Белоруссии в Литву, ненастоящие беженцы. Об этом заявила в четверг, 5 августа, министр внутренних дел Латвии Мария Голубева.

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По ее мнению, в случае если мигранты пойдут в сторону Латвии, пограничники должны сделать всё, что позволяет закон и европейские нормативы, чтобы не позволить им проникнуть на территорию страны.

«Они не являются настоящими беженцами, они не являются жертвами военных конфликтов или других таких ситуаций, когда нужно бежать и спасать жизнь. В основном это люди, которые купили билет на самолет, чтобы оказаться в определенном месте и перейти границу», — цитирует Голубеву объединенный новостной портал Латвийского радио и телевидения LSM.

Глава МВД добавила, что Латвия должна защищать свою границу. Вместе с этим власти республики не будут игнорировать случаи, в которых беженцы имеют основания на убежище, однако их будут «серьезно проверять».

Ранее в этот день президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил силовикам усилить охрану государственной границы страны, призвав закрыть «каждый ее метр». Он подчеркнул, что народ Белоруссии должен чувствовать себя спокойно и защищенно. По его словам, республика оставляет за собой право осуществить ответные меры в том случае, если соседние государства «начнут реализовывать тактику выдворения людей, которых они туда позвали через официальные пропускные пункты».

В Литве же заявляют, что погранзаставы страны, которые находятся на границе с Белоруссией, переполнены нелегальными мигрантами.

При этом в тот же день глава комиссии белорусского парламента по международным делам Андрей Савиных отметил в беседе с «Известиями», что Литва пытается выставить себя жертвой воображаемой агрессии, чтобы получить дополнительное финансирование от Евросоюза. По его словам, миграционный кризис в Европе на самом деле начался минимум пять лет назад.

В свою очередь, президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что республика нуждается во всесторонней помощи Евросоюза из-за миграционного кризиса. По его словам, происходящее на литовско-белорусской границе — это «гибридная атака на Литву, финансируемая белорусским режимом».

27 июля министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил о том, что армия страны готова выставить у лагерей нелегальных мигрантов, прибывших в республику с территории Белоруссии, блокпосты с бронетехникой. Глава МВД Литвы Агне Билотайте, в свою очередь, рассказала, что ведомство предложило правительству ввести в приграничных с Белоруссией районах режим чрезвычайного положения в связи с наплывом нелегальных мигрантов из Азии.

При этом 9 июля в Литве начали установку стены на границе с Белоруссией для того, чтобы сдержать процессы миграции.

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