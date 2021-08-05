Называвшего себя царем чиновника уволили в Курганской области

В Курганской области сняли с должности начальника управления по культуре и молодежной политике Красноселькупского района Сергея Стецкевича, который называл себя царем. Об этом сообщил источник.

«Стецкевича уволили по статье в связи с утратой доверия. Он собирает документы по оспариванию своего увольнения», — сказал собеседник. Связаться с самим чиновником не удалось, на звонки он не ответил, пишет ИА «Ура.ру».

Ранее на Стецкевича с жалобой в прокуратуру обратились его подчиненные. По их словам, чиновник понизил надбавки всем сотрудникам, кроме своей жены, объявил себя царем и требовал, чтобы к нему так обращались.

Ранее управляющий отделением Пенсионного фонда России (ПФР) по Челябинской области Виктор Чернобровин был арестован на два месяца по подозрению в получении взяток. Соответствующее решение 23 июля Тракторозаводский районный суд Челябинска. Чиновника обвиняют в получении взяток на общую сумму более 26 млн рублей представителя одной из частных охранных организаций за обеспечение заключения договоров на охрану территориальных подразделений фонда. Возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки в особо крупном размере».