Массовая гибель пчел зарегистрирована в Красноярском крае

Следственный комитет и прокуратура проводят проверку по факту массовой гибели пчел в Красноярском крае. По предварительным данным, на полях применялись пестициды.

В правоохранительных органах уточнили, что речь идет о гибели более 200 пчелиных семей, в каждой из которых в среднем по 100 тыс. пчел. Об этом сообщает ИА KrasnoyarskMedia. В прокуратуре сообщили, что местное сельскохозяйственное предприятие применило пестициды против вредителей на рапсовых полях в Юрьевском, Боготольском и Большекосульском сельских советах. Аграрии не предупредили пчеловодов и местные администрации о распылении препаратов.

В погибших пчелах обнаружили свинец, медь и цинк. Аналогичные металлы нашли в пробах рапса. Административное производство ведется в рамках статьи КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения».

В июле массовую гибель пчел зарегистрировали в пяти районах Удмуртии. В основном пострадали личные подсобные и крестьянско-фермерские хозяйства.