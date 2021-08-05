Прямой эфир
Туризм
Ростуризм призвал туристов из России к осторожности из-за пожаров в Греции
Авто
Российский рынок автокредитования вырос на 60%
Интернет
Минцифры с 2023 года запретит установку зарубежных станций LTE
Общество
Метеоролог предупредил москвичей о мощном всплеске тепла в выходные
Мир
Байден подписал меморандум о пребывании в США выходцев из Гонконга
Спорт
Красильников и Стояновский вышли в финал турнира ОИ по пляжному волейболу
Общество
В Тульской области сняли ряд ограничений по COVID-19
Мир
Украина арестовала 13 российских самолетов за полеты в Крым
Экономика
Соглашение по стабилизации цен на подсолнечное масло не будут продлевать
Сюжет:

Мурашко перечислил регионы с тревожной ситуацией по COVID-19

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил в четверг, 5 августа, что некоторые регионы России вызывают особое беспокойство в связи с ситуацией по коронавирусу.

Войти в контроль: обнародованы промежуточные итоги испытаний «ЭпиВакКороны»
Иммунологическая эффективность препарата — 79%, у стольких привитых найдены антитела

«По количеству больных наибольшую тревогу у нас вызывают сегодня республики Тыва, Коми, город федерального значения Севастополь, Магаданская область, Астраханская область и также Самара и Красноярский край. Сегодня в ряд из этих регионов мы направили бригады специалистов по оказанию организационно-методической и лечебной помощи»,— сказал он на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

Вместе с тем министр отметил, что ситуация с коронавирусом в России стабилизируется, прирост пациентов в целом замедлился, в основном за счет таких регионов, как Москва, Санкт-Петербург и Московская область.

Кроме того, глава Минздрава рассказал, что общее число заболевших, находящихся под наблюдением, на сегодняшний день составляет 915 тыс. человек, 78% находятся на амбулаторном лечении.

В РФ в общей сложности выявлено 6 379 904 случая COVID-19, в том числе 23 120 случаев за минувшие сутки. С начала распространения коронавируса количество летальных исходов достигло 162 509, выздоровели 5 700 212 человек.

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что ситуация с коронавирусной инфекцией в России остается достаточно напряженной, однако намечается тенденция к стабилизации.

В России проходит масштабная вакцинация от COVID-19. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрированы четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021