Мурашко перечислил регионы с тревожной ситуацией по COVID-19

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил в четверг, 5 августа, что некоторые регионы России вызывают особое беспокойство в связи с ситуацией по коронавирусу.

«По количеству больных наибольшую тревогу у нас вызывают сегодня республики Тыва, Коми, город федерального значения Севастополь, Магаданская область, Астраханская область и также Самара и Красноярский край. Сегодня в ряд из этих регионов мы направили бригады специалистов по оказанию организационно-методической и лечебной помощи»,— сказал он на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

Вместе с тем министр отметил, что ситуация с коронавирусом в России стабилизируется, прирост пациентов в целом замедлился, в основном за счет таких регионов, как Москва, Санкт-Петербург и Московская область.

Кроме того, глава Минздрава рассказал, что общее число заболевших, находящихся под наблюдением, на сегодняшний день составляет 915 тыс. человек, 78% находятся на амбулаторном лечении.

В РФ в общей сложности выявлено 6 379 904 случая COVID-19, в том числе 23 120 случаев за минувшие сутки. С начала распространения коронавируса количество летальных исходов достигло 162 509, выздоровели 5 700 212 человек.

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что ситуация с коронавирусной инфекцией в России остается достаточно напряженной, однако намечается тенденция к стабилизации.

В России проходит масштабная вакцинация от COVID-19. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрированы четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

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