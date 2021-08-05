В ДНР ответили на слова Зеленского о жителях Донбасса

Слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что жители Донбасса, считающие себя русскими, должны «ехать и искать себе место в России», являются проявлением этноцида и свидетельствуют о незнании истории украинским лидером. Об этом заявил в четверг, 5 августа, депутат народного совета Донецкой народной республики (ДНР) Мирослав Руденко.

«Это заявление — наглядный пример того, как относится Украина к значительной части своих сограждан. Перед нами оправдание и проведение политики этноцида, то есть уничтожения народа. Мы здесь родились, наши предки здесь родились, чуть более ста лет назад никто и не знал здесь понятия «Украина»: это была историческая Новороссия, здесь жили различные этносы Российской империи», — сказал Руденко в беседе с «Газетой.ру».

Парламентарий также подчеркнул, что это заявление говорит о том, что Зеленскому было некогда учить историю, сообщает телеканал «360».

«Донбасс — это исторически русская земля. По историческим меркам 30 лет в так называемой незалежної Україні (независимой Украине. — Ред.) — это историческое недоразумение, а до этого Донбасс всегда был в рамках большой России, будь то советский период, будь то имперский период. Освоение этой территории началось русским государством еще с конца XVI века», — сказал он.

При этом Руденко выразил мнение, что Зеленский уже заработал себе на трибунал в том числе этим высказыванием. В дальнейшем судебные органы дадут оценку «руководителям этого режима», добавил он.

Ранее в этот день Зеленский призвал жителей Донбасса, считающих себя русскими, уезжать в Россию. По его словам, такие люди совершают большую ошибку, оставаясь жить в регионе, сообщается на сайте aif.ru. В то же время, по словам украинского лидера, жители Донбасса, считающие себя украинцами, не должны покидать его территорию.

На заявление украинского лидера отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее мнению, вместо того чтобы объединять Украину и ее многонациональный народ, Зеленский кидает в людей камень раздора, добивая страну, передает RT.

В свою очередь, первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков отметил, что людям, считающим себя русскими и проживающим в других странах, никто не имеет права указывать, где им жить и чем им заниматься, если они не осуществляют противоправную деятельность, не связанную, например, с преступным миром.

Ранее, 12 июля, президент РФ Владимир Путин высказал мнение о том, что Киеву не нужен Донбасс. Российский лидер отметил, что «жители этих регионов никогда не примут те порядки, которые им пытались и пытаются навя­зать силой, блокадой, угрозами».

Киев с 2014 года проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы его урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах — с участием России, Украины, Франции, Германии.