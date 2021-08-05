Путин позвал министра транспорта «прямо сейчас» в Кремль

Президент России Владимир Путин в четверг, 5 августа, позвал «прямо сейчас» министра транспорта Виталия Савельева в Кремль, чтобы обсудить с ним законопроект о переводе путевых листов в электронную форму при перевозке товаров и грузов.

Савельев на совещании главы государства с членами кабмина попросил поддержать инициативы по изменению законодательства, которые позволят перевести в цифру 90% всех перевозочных документов на автомобильном транспорте, что позволит ускорить движение товаров. Также министр поделился другими планами по цифровизации.

«Что касается проекта этого закона и всего, что с этим связано, а также работы с подзаконными актами, подъезжайте прямо сейчас ко мне, доложите мне лично, мы с вами просто поговорим. Я в Кремле сейчас», — ответил Путин.

Ранее, 3 июня, Савельев сообщил, что цифровизация транспорта позволит увеличить показатели транзитных перевозок автотранспортом с 300 тыс. до 1500 тыс. 20-футовых контейнеров в год к 2030 году.

По его словам, в настоящее время ведомство прорабатывает механизмы цифровизации транспортных накладных.

В этот же день Савельев заявил, что ведомство к 2024 году рассчитывает ввести биометрическую систему идентификации пассажиров на авиа-, ж/д и общественном транспорте. По его словам, задачей ведомства является не просто оцифровка чего-то внутри него, а движение по направлению к оцифровке всего транспортного комплекса.

Помимо этого 23 апреля вице-премьер Андрей Белоусов сообщил, что в текущем году Минтрансу нужно будет определить транспортную стратегию до 2035 года. Он указывал, что в стратегии необходимо предусмотреть и «поэтапную цифровизацию» транспортного комплекса, создать основу для беспилотного управления транспортом, перевода перевозочных документов в электронный вид.