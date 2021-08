Дело возбудили в отношении закурившей на борту самолета женщины

В отношении женщины, закурившей на борту самолета, летевшего из турецкого Бодрума в Москву, возбудили уголовное дело. Об этом в четверг, 5 августа, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, в аэропорту Москвы ее встретили полицейские. В ответ на требования правоохранителей пройти с ними она стала кричать, ругаться, размахивать руками. Женщина обращалась к сотрудникам полиции на английском, сопровождая свою речь русскими ругательствами.

«Give me your name, тварь», — сказала нарушительница одному из стражей порядка.

Как сообщает телеканал, в отношении женщины было возбуждено уголовное дело по статье оскорбление представителей власти.

Видео с нарушительницей ранее распространилось в Сети. На кадрах видно, как пассажирка бизнес-класса курит прямо на борту лайнера.

Отмечается, что женщина игнорировала замечания пассажиров и бортпроводников. Позже выяснилось, что нарушительницей оказалась гендиректор российской турфирмы.