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Три человека погибли в ДТП с тепловозом в Иркутской области

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Три человека погибли в результате столкновения автомобиля и тепловоза на железнодорожном переезде в Иркутской области. Правоохранительные органы проводят проверку по факту ДТП.

Авария произошла в Вихоревке (Братский район) в ночь на 5 августа. По данным ГИБДД, 23-летний водитель автомобиля Toyota Chaser выехал на нерегулируемый переезд и допустил столкновение с тепловозом. 30-летняя женщина и 36-летний мужчина, находившиеся на пассажирских местах, скончались на месте происшествия. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Водителя иномарки доставили в больницу, но спасти его жизнь не удалось. В Госавтоинспекции уточнили, что у автомобилиста никогда не было водительского удостоверения.

8 июля сообщалось о столкновении тепловоза и легкового автомобиля на переезде у станции Орехово в Ленинградской области. Три человека, находившиеся в салоне машины, скончались на месте.

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