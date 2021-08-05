Путин поздравил борца Угуева с победой на Олимпиаде в Токио

Президент России Владимир Путин поздравил борца вольного стиля Завура Угуева с победой на Олимпиаде. Поздравительная телеграмма опубликована 5 августа на сайте Кремля.

«Двукратный чемпион мира, призер самых престижных турниров, Вы выиграли первое в своей спортивной карьере олимпийское золото. Уверенно подтвердили высокий уровень мастерства, продемонстрировали выдержку и силу воли, которым не смогли противостоять даже опытные, именитые соперники», — говорится в тексте.

Президент пожелал спортсмену крепкого здоровья и новых успехов.

Угуев стал олимпийским чемпионом в весовой категории до 57 кг, одолев спортсмена из Индии Кумара Рави 5 августа в финале турнира. Золото Угуева стало 16-м для сборной ОКР на Олимпиаде в Токио.

Бронзовые медали в категории до 57 кг завоевали Нурислам Санаев из Казахстана и Томас Гилман из США.

Сам Угуев, комментируя свое выступление, заявил, что ехал на Олимпиаду в Токио именно за золотой медалью. «Это тяжелая и дорогая медаль для меня. Здесь я не обращал внимания на то, кто выйдет против меня. Мне без разницы было — кто бы ни вышел, я сюда приехал за золотой медалью», — сказал он журналистам.

Угуев на Олимпиаде провел две драматичные схватки — с американцем Томасом Гилманом в 1/8 финала (5:4) и узбеком Гуломжоном Абдуллаевым в 1/4 финала (6:6). В обеих он провел победные броски на последних секундах, передает «Спорт-Экспресс».

3 июля российский борец Муса Евлоев в финале Олимпиады победил Артура Алексаняна из Армении в весовой категории до 97 кг. Алексанян не стал надевать серебряную медаль, выразив недовольство своим выступлением, и заявил, что, «для того чтобы выигрывать, нужно быть из России».

С победой Евлоева поздравил Путин. Он отметил, что борец много и упорно трудился для этой победы, а в финальной схватке с опытным и именитым противником показал свою железную волю, нацеленность на успех и отточенную технику.

Олимпиада и Паралимпиада в Токио должны были состояться в период с 24 июля по 9 августа 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса соревнования перенесли на год. Они проходят без участия иностранных болельщиков. Название Игр «Токио-2020» сохранено.