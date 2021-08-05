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Размытую дождями дорогу открыли на севере Карелии

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На севере Карелии открыли для движения автодорогу на Костомукшу, размытую ранее сильными дождями. Об этом сообщает республиканский минтранс.

По данным ведомства, речь идет о трассе Кепа–Юшкозеро–Боровая–Костомукша. Движение пока разрешено только по одной полосе, уточняет ИА «Карелinform».

В настоящее время сотрудники карельского Управтодора занимаются ремонтом полотна.

В конце июля в Селемджинском районе Амурской области из-за обильных дождей поднялась вода в малых реках. Несколько участков дорог оказались размыты, также вода унесла автомобильный мост.

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