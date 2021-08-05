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Жители рассказали о поимке подозреваемого в убийстве семьи в Хакасии

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Жители села Джирим Ширинского района Хакасии, в котором произошло убийство семьи из пяти человек, рассказали о поимке подозреваемого в четверг, 5 августа.

Одна из жительниц сообщила, что злоумышленника поймали местные жители.

«Двое их было. Нарвались на него случайно, видать. Искали его, узнали. Дети у всех, страшно. Такой человек по деревне носится, если здесь ребенка не пожалел. Мало ли, попадешься вот так», — рассказала она РЕН ТВ.

Об убийстве семьи из пяти человек стало известно ранее в этот день. По сообщениям, тела хозяйки дома, ее супруга, сына, малолетней внучки и брата мужа без признаков жизни обнаружили на территории домовладения в Джириме. Панов, отбывавший наказание за совершенную ранее расправу над двумя женщинами, был задержан.

По признакам преступления, предусмотренного п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц и малолетнего, находящегося заведомо для виновного в беспомощном состоянии»), было возбуждено уголовное дело.

Между тем родственница убитой семьи рассказала РЕН ТВ, что она ранее не была знакома с Федором Пановым. Однако она подтвердила то, что он встречался с дочерью убитых Мариной. По ее словам, после расправы Панов позвонил Марине, которой в тот момент не было в доме, и сказал, что убил ее семью.

Ранее жительница села рассказала, что между подозреваемым в убийстве и дочерью погибших были романтические отношения. Еще одна женщина между тем заявила, что местное население боялось Федора Панова.

Глава Ширинского района Сергей Зайцев сообщил, что Федор Панов зарезал в этом селе другую семью — женщину и ее дочь. По его словам, за это преступление он отсидел 18 лет.

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