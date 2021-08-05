Метеоролог предупредил москвичей о мощном всплеске тепла в выходные

В предстоящие выходные жителей столичного региона ожидает последний мощный всплеск тепла, заявил в четверг, 5 августа, ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Гидродинамические расчеты показывают, что предстоящие выходные и первая половина следующей недели станут лебединой песней лета — ожидается последний всплеск мощного тепла, когда в дневные часы воздух еще будет прогреваться до плюс 25–30», — написал он в своем Instagram.

Как отметил метеоролог, эти дни станут последними в купальном сезоне в текущем году.

Третья декада августа будет соответствовать климатической норме, рассказал Тишковец. Поэтому метеорологическая осень наступит уже к 25 августа, в это время среднесуточная температура понизится до 15 градусов тепла.

Ранее в четверг Гидрометцентр России сообщил, что в предстоящие выходные в московском регионе температура поднимется до +30 градусов. В пятницу и в ночь на субботу в столице и по области пройдут дожди.