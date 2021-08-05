Затонувший 15 лет назад траулер обследовали в Магаданской области

Водолазы МЧС России завершили обследование траулера «Профессор Моисеев», затонувшего 15 лет назад в Охотском море в Магаданской области. На основе обследования будет решаться дальнейшая судьба судна.

Обследование вели специалисты поисково-спасательных отрядов Хабаровского и Магаданского ГУ МЧС России. Установлено, что траулер лежит на дне бухты килем вверх. Состояние судна оценили как удовлетворительное, утечки топлива не выявлены. Об этом пишет ИА MagadanMedia. На текущий момент водолазные работы завершены.

«Профессор Моисеев» затонул в 2006 году, судно находится на глубине около 20 м. В цистернах могло находиться порядка 50 т горюче-смазочных материалов.

Активная утилизация затонувших в бухте Нагаева судов началась в мае 2021 года.