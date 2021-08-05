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Красильников и Стояновский вышли в финал турнира ОИ по пляжному волейболу

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Россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский в четверг, 5 августа, вышли в финал турнира по пляжному волейболу и обеспечили себе минимум серебро Олимпийских игр в Токио.

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В полуфинале Красильников и Стояновский победили Шерифа Юнусса и Ахмеда Тияна из Катара — 21:19, 21:17, пишет «Спорт-Экспресс».

Уже в финале россияне встретятся с парой Андерс Бернтсен Мол и Кристиан Сандлие Сорум из Норвегии. Матч состоится 7 августа.

В этот же день российская легкоатлетка Анжелика Сидорова стала серебряным призером Олимпиады в прыжках с шестом. На соревнованиях 5 августа она показала результат 4,85 м. Для сборной Олимпийского комитета России (ОКР) это первая медаль в легкой атлетике на Играх в Токио.

Помимо этого, в четверг российский борец вольного стиля Артур Найфонов завоевал бронзовую медаль на Олимпиаде в весе до 86 кг. В решающем поединке российский спортсмен победил представителя Узбекистана Джабраила Шапиева со счетом 2:0.

Также 5 августа российский борец вольного стиля Заур Угуев стал олимпийским чемпионом в весовой категории до 57 кг. Он победил индуса Кумара Рави со счетом 7:4.

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды — 333 спортсмена.

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