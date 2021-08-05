Байден подписал меморандум о пребывании в США выходцев из Гонконга

Президент США Джо Байден подписал меморандум, который позволяет выходцам из Гонконга продлить свое пребывание в США. Документ опубликован 5 августа на сайте Белого дома.

«США поддерживают права человека и свободы жителей Гонконга. Признавая значительное ущемление этих прав и свобод в Гонконге Китайской Народной Республикой (КНР), я отдаю распоряжение об отсрочке высылки некоторых жителей Гонконга, которые находятся в Соединенных Штатах», — говорится в документе.

В меморандуме подчеркивается, что Китай в одностороннем порядке навязал Гонконгу закон об обеспечении национальной безопасности в Специальном административном районе Гонконг (NSL) и подорвал таким образом осуществление прав и свобод граждан Гонконга. По данным США, в июне 2020 года полиция Гонконга продолжила «кампанию политически мотивированных арестов», взяв под стражу по меньшей мере 100 оппозиционных политиков и активистов, протестующих против этих мер, и по другим обвинениям в связи с антиправительственными протестами было арестовано более 10 тыс. человек.

«В течение последнего года КНР продолжала наступление на автономию Гонконга, подрывая его оставшиеся демократические процессы и институты, накладывая ограничения на академическую свободу и подавляя свободу прессы», — указано в тексте.

Отмечается, что предоставление убежища жителям Гонконга, которые «были лишены гарантированных свобод», способствует интересам курса политики Соединенных Штатов. Таким образом, США отложат на 18 месяцев высылку из страны жителей Гонконга, за исключением тех, кто добровольно вернулся в Гонконг или КНР после опубликования меморандума, кто постоянно не проживал в США, кто был осужден за уголовные преступления в США и подлежит депортации, а также тех, чье присутствие «не отвечает интересам Соединенных Штатов или представляет опасность» и/или «будет иметь потенциально серьезные неблагоприятные внешнеполитические последствия» для страны.

США обвиняют КНР в ущемлении автономии Гонконга. Между тем Пекин это отрицает.

США предприняли ряд действий, включая ограничение поставок военных технологий и визовые ограничения, в ответ на введение Пекином закона о нацбезопасности в Гонконге. 16 июля Вашингтон ввел санкции против семи должностных лиц Китая из-за ситуации в Гонконге. В Госдепе подчеркнули растущие риски, связанные с действиями правительства КНР и специального административного района Гонконг, которые могут неблагоприятно повлиять на американские компании, работающие в регионе.

Председатель КНР Си Цзиньпин подписал указ о вступлении этого закона в силу с 30 июня. Документ накладывает обязательства на центральное правительство КНР и ответственность на власти Гонконга за обеспечение национальной безопасности специального административного района.

Законопроект о нацбезопасности также вызвал недовольство антиправительственных сил Гонконга и ряда западных чиновников, которые увидели в нем желание Пекина ужесточить контроль над автономией.

Китай защищает закон, настаивая, что он необходим для предотвращения вмешательства иностранных сил в дела Гонконга и массовых продемократических демонстраций, которые в 2019 году привели к беспорядкам и насилию на улицах города.